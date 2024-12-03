Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой высотке снимали фильм «Москва слезам не верит»?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — классическая советская мелодрама, снятая Владимиром Меньшовым. Премьера состоялась в 1979 году. Картина состоит из двух частей. В центре сюжета — девушка по имени Екатерина и ее лучшие подруги Люда и Тося. Каждая пытается найти возлюбленного и обустроить личную жизнь. В первой серии главные героини предстают студентками. Однажды родственники предлагают Кате временно пожить в их роскошной квартире в одной из московских высоток. Компанию девушке составляет бойкая Люда. Вместе они устраивают вечеринку, пригласив в квартиру ряд потенциальных женихов, занимающих видное положение в обществе. Во время съемок сцен, связанных с данной квартирой, использовались сталинская высотка на Кудринской площади и знаменитая высотка на Котельнической набережной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
