В какой серии «Люцифера» появится Бог?

Наш ответ:

Это произошло в 5-м сезоне, 8-й серии, получившей название «Осторожно, спойлеры!». Весь 5-й сезон посвящен конфликту между двумя братьями – Люцифером и Михаилом. Близнец главного героя похищает Хлою. Мэйз пытается противостоять его действиям, но Михаил обещает дать ей то, чего она жаждет больше всего, – душу. Чарли заболевает, и Аменадиэль понимает, что его сын является простым смертным. Он останавливает время. Воспользовавшись моментом, Мэйз присоединяется к Михаилу в борьбе против Люцифера и Аменадиэля.