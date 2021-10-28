Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой последовательности смотреть вселенную «Заклятие»?

В какой последовательности смотреть вселенную «Заклятие»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Серия фильмов «Заклятие», основанная великим мастером ужасов Джеймсом Ваном, является одной из самых успешных в истории кино: в сумме ее картины собрали около двух миллиардов долларов в мировом прокате. Сейчас франшиза насчитывает восемь фильмов, которые представляют особый интерес, если смотреть их в хронологическом порядке, а не в порядке выхода. В этом случае начинать следует с фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», действие которого начинается в далеком в 1943 году. Это приквел фильма «Проклятие Аннабель», сюжет которого разворачивается в 1967 году, но между ними находится картина «Проклятие монахини», где действие происходит в 1955 году. В 1968-м начинается сюжет картины «Заклятие», через год – «Проклятие Аннабель – 3», а еще четыре года спустя – «Проклятие плачущей».

Действие следующего фильма, «Заклятие-2», происходит уже в 1977 году, а сюжет картины «Заклятие-3: По воле дьявола» основан на случае, который произошел в 1981 году в Коннектикуте.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Заклятие 3: По воле дьявола
Заклятие 3: По воле дьявола ужасы
2021, США
7.0
Проклятие плачущей
Проклятие плачущей ужасы
2019, США
5.0
Проклятие Аннабель 3
Проклятие Аннабель 3 ужасы
2019, США
6.0
Проклятие монахини
Проклятие монахини ужасы, мистика, триллер
2018, США
6.0
Проклятие Аннабель: зарождение зла
Проклятие Аннабель: зарождение зла ужасы, триллер
2017, США
7.0
Заклятие 2
Заклятие 2 ужасы
2016, США
7.0
Проклятие Аннабель
Проклятие Аннабель ужасы
2014, США
6.0
Заклятие
Заклятие триллер, ужасы
2013, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше