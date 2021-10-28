В какой последовательности смотреть вселенную «Заклятие»?

Наш ответ:

Серия фильмов «Заклятие», основанная великим мастером ужасов Джеймсом Ваном, является одной из самых успешных в истории кино: в сумме ее картины собрали около двух миллиардов долларов в мировом прокате. Сейчас франшиза насчитывает восемь фильмов, которые представляют особый интерес, если смотреть их в хронологическом порядке, а не в порядке выхода. В этом случае начинать следует с фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», действие которого начинается в далеком в 1943 году. Это приквел фильма «Проклятие Аннабель», сюжет которого разворачивается в 1967 году, но между ними находится картина «Проклятие монахини», где действие происходит в 1955 году. В 1968-м начинается сюжет картины «Заклятие», через год – «Проклятие Аннабель – 3», а еще четыре года спустя – «Проклятие плачущей».