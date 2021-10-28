В какой последовательности смотреть «Мортал комбат»?

Наш ответ:

В этом году на экраны всего мира вышел фильм Саймона Маккуойда «Мортал комбат», перезапуск франшизы «Смертельная битва», стартовавшей более четверти века назад. В этой связи у зрителей возник вопрос: как же смотреть серию, чтобы не заблудиться в поворотах сюжета? Итак, начинать следует с первого фильма серии, «Смертельная битва» 1995 года. Именно здесь начинается история монаха Лю Кана, которая позже будет продолжена в картине «Смертельная битва – 2: Истребление», вышедшей в 1997 году. Фильмы о смертельном турнире на этом кончаются, но в 1998 году был показан телесериал «Смертельная битва: Завоевание», которая продолжает историю франшизы. Кроме того, в 2011 году стартовал веб-сериал «Смертельная битва: Наследие», в двух сезонах которого показаны короткие истории популярнейших героев франшизы.