В каком порядке смотреть «Миссия невыполнима»?

Наш ответ:

Серия фильмов «Миссия невыполнима» была создана и выходила на экраны в хронологическом порядке, что позволяет зрителям насладиться развитием сюжета и персонажей. Рекомендуется смотреть их в следующей последовательности:

«Миссия: невыполнима» (1996) — первый фильм, знакомящий зрителей с Итана Хантом, агентом специального назначения, который пытается раскрыть заговор внутри своей организации.

«Миссия: невыполнима 3» (2006) — Хант выходит на след опасного arms dealer, который угрожает его любимой, и решает покончить с ним раз и навсегда.

«Миссия невыполнима: Протокол „Фантом"» (2011) — после того как команда Ханта была обвинена в терроризме, они должны очистить свои имена и остановить угрозу ядерного нападения.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015) — Хант и его команда пытаются предотвратить глобальный заговор, связанный с таинственной организацией, известной как «Синдикат».

«Миссия невыполнима: Последствия» (2018) — после неудачной операции, Итана и его команду преследует крайне опасный ядерный террорист, и они должны исправить свои ошибки.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» (2023) — новый враг заставляет Ханта принять сложные решения и столкнуться с последствиями своих действий.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» (2024) — продолжение эпопеи, где Ханту и его команде предстоит завершить свою опасную миссию и остановить глобальную угрозу.

Главную роль в этих фильмах исполнил Том Круз, который не только играет главного героя, Итана Ханта, но и является продюсером франшизы. С каждым новым фильмом экшн-сцены становились все более зрелищными, а трюки — все более опасными, причем многие из них Том Круз выполнял сам. Чтобы лучше понять порядок событий и последовательность действий, обязательно смотрите фильмы в указанной хронологии.