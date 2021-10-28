В каком порядке смотреть «Миссия невыполнима»?

Серия фильмов «Миссия невыполнима» была создана и выходила на экраны в хронологическом порядке, что позволяет зрителям насладиться развитием сюжета и персонажей. Рекомендуется смотреть их в следующей последовательности:
Главную роль в этих фильмах исполнил Том Круз, который не только играет главного героя, Итана Ханта, но и является продюсером франшизы. С каждым новым фильмом экшн-сцены становились все более зрелищными, а трюки — все более опасными, причем многие из них Том Круз выполнял сам. Чтобы лучше понять порядок событий и последовательность действий, обязательно смотрите фильмы в указанной хронологии.
Серия фильмов была основана на одноименном телесериале 1960-х годов.
Авторизация по e-mail