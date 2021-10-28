В какой последовательности смотреть «Матрицу»?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

«Матрица» – это кинотрилогия, и правильная последовательность фильмов для просмотра будет такой: «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», Матрица: Революция». В декабре 2021 года, спустя 18 лет после выхода «Матрицы: Революция», планируется выход четвертого фильма, «Матрица: Воскрешение». К ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II заменил Лоуренса Фишборна в роли Морфеуса.

Режиссером нового фильма будет Лана Вачовски (урожденная Лоренс Вачовски), ее сестра Лилли (Эндрю) Вачовски участия в создании картины не принимала.

Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение фантастика, боевик
2021, США
5.0
Матрица
Матрица боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.0
