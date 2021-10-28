В какой последовательности смотреть «Лигу справедливости»?

Выход фильмов расширенной вселенной DC, к которой относится «Лига справедливости», осуществлялся не в хронологическом порядке. Хронологический порядок всей серии фильмов выглядит следующим образом: «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости», «Аквамен», «Шазам», «Хищные птицы», «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также к расширенной вселенной относится сериал «Миротворец».
Помимо вышеупомянутых картин, еще несколько проектов находятся в разработке.
