В какой последовательности смотреть «Лигу справедливости»?

В какой последовательности смотреть «Лигу справедливости»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Выход фильмов расширенной вселенной DC, к которой относится «Лига справедливости», осуществлялся не в хронологическом порядке. Хронологический порядок всей серии фильмов выглядит следующим образом: «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости», «Аквамен», «Шазам», «Хищные птицы», «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Также к расширенной вселенной относится сериал «Миротворец».

Помимо вышеупомянутых картин, еще несколько проектов находятся в разработке.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет боевик, фантастика
2021, США
7.0
Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984 боевик, фантастика, приключения
2020, США
6.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
Шазам!
Шазам! фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Аквамен
Аквамен фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.0
Чудо-женщина
Чудо-женщина боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Лига справедливости
Лига справедливости фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2016, США
7.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
Человек из стали
Человек из стали фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
7.0
