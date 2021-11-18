Меню
В какой последовательности смотреть фильмы «Хищник»?

Елена Королева 18 ноября 2021 Дата обновления: 18 ноября 2021
Наш ответ:

Сейчас уже трудно поверить, что одна из самых замечательных франшиз современного фантастического кинематографа, серия фильмов «Хищник», стартовала в далеком 1987 году. Плотная режиссура Джона Мактирнана, напряженный сценарий братьев Томас и звездная фигура Арнольда Шварценеггера гарантировали этой картине популярность и успех по всему миру. Тремя годами позже на экраны вышла картина Стивена Хопкинса «Хищник-2». Лишенная шарма первого фильма и участия Шварценеггера, она вышла куда менее успешной. Но истинное значение этой картины заключается в том, что в ее финале появляется череп Чужого из одноименной серии фильмов Ридли Скотта. Таким образом режиссер заложил фундамент для двух будущих кроссоверов, «Чужой против Хищника» и «Чужой против Хищника: Реквием». Кроме них, в разное время на экраны кинотеатров выходили «Хищники» и «Хищник», которые не являются ремейками, но последовательно продолжают сюжет предыдущих частей серии.

Все они выходили в хронологическом порядке, в отличие от серии «Чужой» Ридли Скотта.

 

