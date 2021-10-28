В какой последовательности смотреть «Джокера»?

В 2019 году фильм Тодда Филлипса «Джокер» вызвал невероятный ажиотаж у зрителей и критиков по всему миру: мало того, что он собрал в прокате более одного миллиарда долларов; фильм еще и получил главный приз Венецианского кинофестиваля – одного из самых крупных фестивалей авторского кино. И хотя фильм является совершенно независимым и никак не связан с другими картинами вселенной DC или более ранними лентами о Бэтмене, зрителю было бы полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы углубить свое понимание персонажа Джокера. Прежде всего это знаменитая картина Тима Бертона «Бэтмен», где роль Джокера исполняет знаменитый Джек Николсон. И хотя в этом фильме у антагониста другая предыстория, здесь полнее раскрывается его жизнь после побега из лечебницы. Кроме того, не лишним будет посмотреть ленту Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где главного злодея играет Хит Леджер.
Так зрители получают возможность сравнить два перформанса, ведь и Леджер, и Хоакин Феникс получили за свои образы Джокера премию Оскар.
Авторизация по e-mail