В какой последовательности смотреть «Джокера»?

Наш ответ:

В 2019 году фильм Тодда Филлипса «Джокер» вызвал невероятный ажиотаж у зрителей и критиков по всему миру: мало того, что он собрал в прокате более одного миллиарда долларов; фильм еще и получил главный приз Венецианского кинофестиваля – одного из самых крупных фестивалей авторского кино. И хотя фильм является совершенно независимым и никак не связан с другими картинами вселенной DC или более ранними лентами о Бэтмене, зрителю было бы полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы углубить свое понимание персонажа Джокера. Прежде всего это знаменитая картина Тима Бертона «Бэтмен», где роль Джокера исполняет знаменитый Джек Николсон. И хотя в этом фильме у антагониста другая предыстория, здесь полнее раскрывается его жизнь после побега из лечебницы. Кроме того, не лишним будет посмотреть ленту Кристофера Нолана «Темный рыцарь», где главного злодея играет Хит Леджер.