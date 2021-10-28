Меню
В какой очередности смотреть фильмы «Мстители»?

В какой очередности смотреть фильмы «Мстители»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Выход фильмов по вселенной «Мстители» происходил не в хронологическом порядке. Хронологический порядок всей серии фильмов кинематографической вселенной «Марвел» с учетом картин про отдельных супергероев выглядит следующим образом: «Первый мститель», «Капитан Марвел», «Железный человек» части 1 и 2, «Невероятный Халк», «Тор», «Мстители», «Железный человек – 3», «Тор-2: Царство Тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Стражи Галактики. Часть 2», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние», «Черная вдова», «Черная пантера», «Человек-паук: Возвращение домой», «Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал». 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чёрная Вдова
Чёрная Вдова фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Черная Пантера
Черная Пантера драма, боевик, фантастика
2018, США
7.0
Человек-муравей и Оса
Человек-муравей и Оса фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2 боевик, фантастика
2017, США
7.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж фэнтези, приключения
2016, США
8.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Человек-муравей
Человек-муравей фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
7.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война приключения, фантастика, боевик
2014, США
8.0
Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы приключения, боевик
2013, США
7.0
Железный человек 3
Железный человек 3 фантастика, боевик, приключения
2013, США
7.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Тор
Тор боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Первый мститель
Первый мститель приключения, фантастика
2011, США
7.0
Железный человек 2
Железный человек 2 фантастика, боевик
2010, США
7.0
Железный человек
Железный человек приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
Невероятный Халк
Невероятный Халк боевик
2008, США
7.0
