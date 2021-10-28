В какой очередности смотреть фильмы «Мстители»?

Выход фильмов по вселенной «Мстители» происходил не в хронологическом порядке. Хронологический порядок всей серии фильмов кинематографической вселенной «Марвел» с учетом картин про отдельных супергероев выглядит следующим образом: «Первый мститель», «Капитан Марвел», «Железный человек» части 1 и 2, «Невероятный Халк», «Тор», «Мстители», «Железный человек – 3», «Тор-2: Царство Тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Стражи Галактики. Часть 2», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние», «Черная вдова», «Черная пантера», «Человек-паук: Возвращение домой», «Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
