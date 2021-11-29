Меню
В какой области снимался фильм «Девчата»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фильма «Девчата» проходили в нескольких местах. Начались они на Среднем Урале, в поселке Яйва Пермской области. Специально для съемок здесь ничего не строили, столовая была действующая. Сняв несколько коротких сцен, съемочная группа решила продолжила работу в леспромхозе в Оленинском районе Тверской области, где оказались более благоприятные погодные условия. Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево.

Поселок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на улице Мосфильмовской, где высадили около трехсот деревьев и возвели декорации поселка с вывеской «Леспромхоз».

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
