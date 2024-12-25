В какой деревне снимали фильм "Ёлки 9"?

Наш ответ:

В фильме «Ёлки 9» основное действие разворачивается в вымышленной деревне Глухарёво, которая, по сюжету, расположена на Севере России. Однако, несмотря на то что в России существует множество деревень с таким названием, ни одна из них не находится в том месте, где сняли фильм. В действительности, съемки проходили в Карелии и Мурманске, но реальные деревни с названием Глухарёво в этих регионах нет.

Название деревни было заимствовано из реальной карты, так как в России существует несколько деревень Глухарёво, в том числе в Вологодской, Тверской и Ярославской областях. Однако создатели фильма решили построить Глухарёво с нуля в павильоне, создав деревню с бревенчатыми домами, живыми ёлками и даже местным магазином. В процессе съемок был воссоздан северный колорит, включая заснеженные пейзажи и уютные домики, которые стали основными локациями фильма.

Таким образом, зрители видят не настоящую деревню, а искусственно созданные декорации, которые имитируют атмосферу северного российского поселения.