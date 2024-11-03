В какой части саги «Сумерки» Белла стала вампиром?

2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере

«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого

Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад

В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)