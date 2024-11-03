Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части саги «Сумерки» Белла стала вампиром?

В какой части саги «Сумерки» Белла стала вампиром?

Олег Скрынько 3 ноября 2024 Дата обновления: 3 ноября 2024
Наш ответ:

«Сумерки» — серия фильмов, снятых по романам американской писательницы Стефани Майер. Белла была обращена в вампира картине «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (2011). Выйдя замуж за Эдварда, Белла забеременела. Ребенок в ее утробе рос необычайно быстро. Роды прошли необычайно тяжело. Белла получила массу физических травм и оказалась при смерти. Пытаясь спасти возлюбленную, Эдвард вводит ей через шприц свой яд прямо в сердце. Когда это не приносит желаемого эффекта, Эдвард кусает Беллу в разные части тела, чтобы добавить яда. В итоге Белла превращается в вампира. Этот процесс тоже оказывается болезненным, но девушка переносит его. Что до новорожденной девочки, то Белла дала ей имя Ренесми.

