В какой части "Пиратов карибского моря" были русалки?

Наш ответ:

Русалки появляются в четвёртом фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Эта кинокартина не имела того же успеха у публики, что и оригинальная трилогия, но ее сборы оказались такими же высокими.



По сюжету Джек Воробей вместе с командой отправляется на поиски Источника вечной молодости. Для обряда, связанного с использованием воды из Источника, требуются слёзы русалки, что заставляет героев отправиться на охоту за этими мифическими существами. В одной из ключевых сцен команда сталкивается с красивыми, но смертельно опасными русалками на таинственном острове. Эти существа очаровывают моряков своим пением, а затем нападают, превращаясь в жестоких хищников. Одну из русалок, Сирену, удаётся захватить, что становится важным поворотным моментом в сюжете. Русалки в фильме подчёркивают магическую атмосферу и добавляют напряжения в приключения команды.