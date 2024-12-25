Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части "Один дома" снимался Дональд Трамп?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Дональд Трамп снялся в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сыграв эпизодическую роль в сцене, снятой в нью-йоркском отеле «Плаза», которым в то время он владел. В этом эпизоде Трамп помогает главному герою, Кевину, играемому Маколеем Калкином, найти путь в лобби отеля, дав ему краткое указание. Его персонаж, по сути, просто появляется на экране, не проявляя особого интереса к тому, что делает мальчик в отеле.

Кого играл Трамп в «Один дома 2»?

Дональд Трамп сыграл самого себя в фильме «Один дома 2». Его роль ограничивалась несколькими короткими фразами, когда он помогал Кевину найти дорогу в отеле. Этот эпизод был добавлен в фильм после того, как Трамп, будучи владельцем отеля «Плаза», настоял на своем участии в картине в обмен на разрешение на съемки в отеле. Интересно, что, несмотря на первоначальное желание режиссера вырезать его камео, зрители в ходе тестовых показов положительно восприняли его появление, и сцена была оставлена в финальной версии фильма.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Дональд Трамп
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Крис Коламбус
Крис Коламбус
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
