В какой части "Один дома" снимался Дональд Трамп?

Наш ответ:

Кого играл Трамп в «Один дома 2»?

Дональд Трамп сыграл самого себя в фильме «Один дома 2». Его роль ограничивалась несколькими короткими фразами, когда он помогал Кевину найти дорогу в отеле. Этот эпизод был добавлен в фильм после того, как Трамп, будучи владельцем отеля «Плаза», настоял на своем участии в картине в обмен на разрешение на съемки в отеле. Интересно, что, несмотря на первоначальное желание режиссера вырезать его камео, зрители в ходе тестовых показов положительно восприняли его появление, и сцена была оставлена в финальной версии фильма.