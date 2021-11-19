Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части «Мстителей» появился Человек-паук?

В какой части «Мстителей» появился Человек-паук?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Сегодня можно уже с полной с уверенностью сказать, что серия фильмов «Мстители» является самой популярной кинофраншизой всех времен: два последних фильма серии, «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», занимают второе и пятое места в списке самых кассовых фильмов всех времен, собрав около пяти миллиардов долларов. Когда же речь заходит о самом популярном герое франшизы, несомненно, что это – Человек-паук в блестящем исполнении молодого Тома Холланда. С момента своего первого появления в фильме «Первый мститель: Противостояние», пятом по счету во всей франшизе, он собрал огромную фанбазу и даже получил собственную видеоигру. Популярность персонажа оказалась столь велика, что он появился в каждом следующем фильме серии, а также аж в трех сольных фильмах, наравне с Железным человеком и Тором.

Сможет ли Паучок оставить соперников позади – покажет время.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше