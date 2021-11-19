В какой части «Мстителей» появился Человек-паук?

Наш ответ:

Сегодня можно уже с полной с уверенностью сказать, что серия фильмов «Мстители» является самой популярной кинофраншизой всех времен: два последних фильма серии, «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», занимают второе и пятое места в списке самых кассовых фильмов всех времен, собрав около пяти миллиардов долларов. Когда же речь заходит о самом популярном герое франшизы, несомненно, что это – Человек-паук в блестящем исполнении молодого Тома Холланда. С момента своего первого появления в фильме «Первый мститель: Противостояние», пятом по счету во всей франшизе, он собрал огромную фанбазу и даже получил собственную видеоигру. Популярность персонажа оказалась столь велика, что он появился в каждом следующем фильме серии, а также аж в трех сольных фильмах, наравне с Железным человеком и Тором.