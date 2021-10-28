Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части «Форсажа» Пол Уокер нарисованный?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Внешность Пола Уокера пришлось воссоздать при помощи компьютерной графики в некоторых сценах фильма «Форсаж-7». Во время перерыва между съемками актер погиб, попав в автокатастрофу. Создатели фильма решили продолжить съемки фильма и завершить сюжетную линию Брайана, а сцены, в которых Уокер не успел сняться, доснять при помощи использования дублеров, в качестве которых выступили братья Уокера Калеб и Коди, а также компьютерных спецэффектов.

Фильм стал самой кассовой частью франшизы, собрав в прокате по всему миру более полутора миллиардов долларов.  

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
