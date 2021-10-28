В какой части «Форсажа» Пол Уокер нарисованный?

Внешность Пола Уокера пришлось воссоздать при помощи компьютерной графики в некоторых сценах фильма «Форсаж-7». Во время перерыва между съемками актер погиб, попав в автокатастрофу. Создатели фильма решили продолжить съемки фильма и завершить сюжетную линию Брайана, а сцены, в которых Уокер не успел сняться, доснять при помощи использования дублеров, в качестве которых выступили братья Уокера Калеб и Коди, а также компьютерных спецэффектов.
Фильм стал самой кассовой частью франшизы, собрав в прокате по всему миру более полутора миллиардов долларов.
