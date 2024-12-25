В какой части "Ёлок" появляется Вера Брежнева?

Наш ответ:

Вера Брежнева снялась в фильмах «Ёлки» (2010) и «Ёлки 2» (2012), сыграв одну из ролей. В комедии она исполнила роль самой себя, став частью новогодней атмосферы картины. Брежнева уверена, что серия фильмов «Ёлки» — это идеальные фильмы для предпраздничных дней.

Кроме этого, Брежнева записала музыку для фильма «Ёлки. Последние» (2018), в котором Вера вновь сыграла одну из ролей и появилась в трейлере. В фильме можно услышать её песню «Любите друг друга», которая стала гимном картины.

Вера Брежнева (*признана иноагентом) — украинская певица, телеведущая и актриса. В кино она также известна по ролям в фильмах «8 лучших свиданий» и трилогии «Любовь в большом городе». Её музыкальная карьера началась в составе группы «ВИА Гра», а затем она занялась сольным творчеством, выпустив несколько успешных альбомов.