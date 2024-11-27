В какой бане снимали фильм «Ирония судьбы»?

Наш ответ:

Можно найти информацию, что сцены в бане из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) снимались в Сандунах, однако это не так. На самом деле съемки проходили в павильонах студии «Мосфильм». Декорации были возведены на цокольном этаже, который почти не отапливался. По этой причине актерам и членам массовки, облаченным в простыни, было холодно. Существует легенда, что кто-то из актеров пронес на площадку горячительные напитки, которыми заменили «алкоголь», потребляемым персонажами по сюжету. Постановщик Эльдар Рязанов сразу же заметил неладное и запретил распивать спиртное во время работы.