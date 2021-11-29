В каком возрасте Гурченко снялась в фильме «Любовь и голуби»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В 1984 году, когда проходили съемки, Людмиле Гурченко было 49 лет. Актриса крайне ответственно относилась к каждой роли, придумывала детали, помогающие раскрыть характер героини, и Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» не стала исключением. Именно Гурченко подала идею, чтобы в сцене разборок героиня Нины Дорошиной испортила какую-нибудь деталь туалета «разлучницы». В итоге выбор пал на оранжевый берет с помпоном, который украшает голову Раисы Захаровны во время визита в дом Кузякиных. Изначально предполагалось, что помпон будет сорван прямо с головы героини, но Гурченко предложила другой вариант: Надя сорвет с головы разлучницы берет, а Раиса Захаровна, пытаясь отобрать его, сама же оторвет помпон.

В таком виде сцена и вошла в фильм.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
