В каком веке разворачиваются события "Пиратов карибского моря"?

События фильмов серии «Пираты Карибского моря» происходят в первой половине XVIII века, во времена Золотого века пиратства. Этот период характеризуется активностью пиратов в Карибском море, когда они грабили торговые суда и противостояли военно-морским силам Британской империи, Испании и других держав. Атмосфера фильмов передаёт дух тех времён: приключения на море, охота за сокровищами, мистические легенды и постоянная борьба за свободу и выживание.
«Пираты Карибского моря» — приключенческая сага о капитане Джеке Воробье и его союзниках, которые сталкиваются с опасностями морей. Истории наполнены погонями за сокровищами, сражениями с проклятыми экипажами, магией и мифическими существами. Джек борется за свою свободу, спасает друзей и хитроумно выходит из самых сложных ситуаций, противостоя корыстным врагам и могущественным силам. Сюжет объединяет юмор, экшен и романтику в атмосфере эпохи пиратства.
