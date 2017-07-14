Меню
В каком порядке смотреть все фильмы «Звездные врата»?

В каком порядке смотреть все фильмы «Звездные врата»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017 Дата обновления ответа: 11 ноября 2025

Франшиза «Звёздные врата» — это обширная научно-фантастическая вселенная, включающая фильмы, сериалы, мини-сериалы и даже мультсериал. За десятилетия она разрослась в сложную, но увлекательную хронологию событий, охватывающую разные эпохи и миры. Чтобы разобраться, в каком порядке смотреть «Звёздные врата», важно учитывать не только даты выхода, но и внутреннюю последовательность сюжета. Ниже приведены два основных варианта — хронологический порядок, позволяющий проследить историю от истоков, и порядок по дате выхода, отражающий путь развития франшизы глазами зрителей.

Хронологический порядок просмотра «Звёздных врат»

Смотреть по внутренней хронологии — лучший способ последовательно проследить развитие сюжета и персонажей.

  1. «Звёздные врата: Начало» (Stargate Origins, 2018) — мини-сериал о семье Лэнгфордов и первых экспериментах с Вратами. Это предыстория всей франшизы.
  2. «Звёздные врата» (Stargate, 1994) — оригинальный фильм, с которого начинается основная история. Рассказывает об открытии древнего устройства, ведущего на другие планеты.
  3. «Звёздные врата: SG-1» (сезоны 1–7, 1997–2004) — сериал продолжает события фильма, расширяя мифологию и знакомя с командой SG-1.
  4. «SG-1» (сезон 8) и «Атлантида» (сезон 1) — события происходят параллельно, можно смотреть чередуя эпизоды или сезонами.
  5. «SG-1» (сезон 9) и «Атлантида» (сезон 2) — развитие обеих линий вселенной, новые враги и союзники.
  6. «SG-1» (сезон 10) и «Атлантида» (сезон 3) — завершение основной арки SG-1 и продолжение истории Атлантиды.
  7. «Звёздные врата: Ковчег истины» (The Ark of Truth, 2008) — фильм-завершение сюжета SG-1, посвящённый финальной битве с Орай.
  8. «Звёздные врата: Атлантида» (сезоны 4–5, 2008–2009) — заключительные сезоны о миссии на Пегасе и судьбе экспедиции.
  9. «Звёздные врата: Континуум» (Continuum, 2008) — второй фильм-эпилог, завершающий арку SG-1 и подводящий черту под эпохой.
  10. «Звёздные врата: Вселенная» (Stargate Universe, 2009–2011) — новая история о команде, оказавшейся на древнем корабле «Судьба» в далёкой галактике.

Дополнительно:
«Звёздные врата: Бесконечность» (Stargate: Infinity, 2002–2003) — анимационный сериал, не считающийся каноном. Его можно посмотреть после 5-го сезона SG-1 или пропустить.

Порядок по дате выхода

Если хочешь смотреть в том порядке, как франшиза появлялась для зрителей, следуй этому списку:

  1. «Звёздные врата» (1994) — оригинальный фильм, с которого всё началось.
  2. «Звёздные врата: SG-1» (1997–2007, сезоны 1–10) — основной сериал вселенной.
  3. «Звёздные врата: Бесконечность» (2002–2003) — мультсериал между 5-м и 6-м сезонами SG-1.
  4. «Звёздные врата: Атлантида» (2004–2009, сезоны 1–5) — спин-офф, параллельный SG-1.
  5. «Звёздные врата: Ковчег истины» (2008) — фильм-финал SG-1.
  6. «Звёздные врата: Континуум» (2008) — продолжение и эпилог SG-1.
  7. «Звёздные врата: Вселенная» (2009–2011) — сериал с новым сюжетом и героями.
  8. «Звёздные врата: Начало» (2018) — приквел, раскрывающий предысторию открытия Врат.

Такой порядок воспроизводит реальный путь развития франшизы с 1990-х по 2010-е годы.

Как выбрать оптимальный порядок

  • Если хочешь понять сюжет без пробелов — выбирай хронологический вариант.
  • Если интереснее следовать истории выхода и видеть развитие вселенной глазами зрителей — смотри по дате релиза.

