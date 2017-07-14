В каком порядке смотреть все фильмы про Бэтмена?

За десятилетия существования Бэтмена в комиксах DC Comics вышло несколько полнометражных фильмов об этом супергерое, большая часть которых сюжетно, впрочем, друг с другом совсем не связана, поэтому смотреть все фильмы про Бэтмена лучше всего в следующем порядке:
Дилогия с Майклом Китоном в роли Бэтмена от Тима Бертона:
«Бэтмен» 1989
«Бэтмен возвращается» 1992
Два фильма от режиссера Джоэла Шумахера:
«Бэтмен навсегда», 1995
«Бэтмен и Робин», 1997
Отдельная кинотрилогия Кристофера Нолана:
Новая киновселенная DCEU:
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
«Лига справедливости» (2017)
«Бэтмен» (2018)
«Лига справедливости 2» (2019)
«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
«Флэш» (2023)
Серия Иные миры:
«Бэтмен» (2022)
«Бэтмен 2» (2026)
