В каком порядке смотреть все фильмы про Бэтмена?

Наш ответ:

За десятилетия существования Бэтмена в комиксах DC Comics вышло несколько полнометражных фильмов об этом супергерое, большая часть которых сюжетно, впрочем, друг с другом совсем не связана, поэтому смотреть все фильмы про Бэтмена лучше всего в следующем порядке:

Дилогия с Майклом Китоном в роли Бэтмена от Тима Бертона:

«Бэтмен» 1989

«Бэтмен возвращается» 1992

Два фильма от режиссера Джоэла Шумахера:

«Бэтмен навсегда», 1995

«Бэтмен и Робин», 1997

Отдельная кинотрилогия Кристофера Нолана:

«Бэтмен: Начало»

«Темный рыцарь»

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Новая киновселенная DCEU:

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

«Лига справедливости» (2017)

«Бэтмен» (2018)

«Лига справедливости 2» (2019)

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

«Флэш» (2023)

Серия Иные миры:

«Бэтмен» (2022)

«Бэтмен 2» (2026)