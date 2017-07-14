Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы про Бэтмена?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

За десятилетия существования Бэтмена в комиксах DC Comics вышло несколько полнометражных фильмов об этом супергерое, большая часть которых сюжетно, впрочем, друг с другом совсем не связана, поэтому смотреть все фильмы про Бэтмена лучше всего в следующем порядке:

Дилогия с Майклом Китоном в роли Бэтмена от Тима Бертона:

«Бэтмен» 1989

«Бэтмен возвращается» 1992

Два фильма от режиссера Джоэла Шумахера:

«Бэтмен навсегда», 1995

«Бэтмен и Робин», 1997

Отдельная кинотрилогия Кристофера Нолана:

  • «Бэтмен: Начало»
  • «Темный рыцарь»
  • «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Новая киновселенная DCEU:

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

«Лига справедливости» (2017)

«Бэтмен» (2018)

«Лига справедливости 2» (2019)

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

«Флэш» (2023)

Серия Иные миры:

«Бэтмен» (2022)

«Бэтмен 2» (2026)

