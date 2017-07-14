В каком порядке смотреть все фильмы "Мумия"?

Франшиза «Мумия» насчитывает, помимо основных фильмов с Бренданом Фрейзером, также спин-оффы с Дуэйном Джонсоном и новый ремейк с Томом Крузом, вышедший в 2017 году. В хронологическом порядке все фильмы «Мумия» нужно смотреть по следующему списку:
Царь скорпионов 2: Восхождение воина (видео, 2008)
Царь скорпионов (2002)
Царь скорпионов 3: Книга мертвых (видео, 2012)
Царь скорпионов 4: Утерянный трон (видео, 2014)
Мумия, 1999
Мумия возвращается, 2001
Мумия (анимационный сериал, 2001-2003)
Мумия: Гробница Императора Драконов (2008)
Ремейк «Мумии» 2017 года с Томом Крузом нужно смотреть отдельно, поскольку он является началом совершенно новой киновселенной.
