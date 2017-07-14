Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы "Мумия"?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Франшиза «Мумия» насчитывает, помимо основных фильмов с Бренданом Фрейзером, также спин-оффы с Дуэйном Джонсоном и новый ремейк с Томом Крузом, вышедший в 2017 году. В хронологическом порядке все фильмы «Мумия» нужно смотреть по следующему списку:

Царь скорпионов 2: Восхождение воина (видео, 2008)

Царь скорпионов (2002)

Царь скорпионов 3: Книга мертвых (видео, 2012)

Царь скорпионов 4: Утерянный трон (видео, 2014)

Мумия, 1999

Мумия возвращается, 2001

Мумия (анимационный сериал, 2001-2003)

Мумия: Гробница Императора Драконов (2008)

Ремейк «Мумии» 2017 года с Томом Крузом нужно смотреть отдельно, поскольку он является началом совершенно новой киновселенной.

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
