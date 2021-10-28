В каком порядке смотреть «Гарри Поттера»?

Фильмы про Гарри Поттера основаны на серии книг писательницы Джоан Роулинг и были сняты в хронологическом порядке. Правильная последовательность фильмов выглядит так: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти». Экранизация последней книги была разбита на два фильма. Роль Гарри Поттера во всех фильмах сыграл Дэниэл Рэдклифф. А если вам интересно как выглядит хронология фильмов о Гарри Поттере, то она немного отличается.
Существует также серия приквелов «Фантастические твари», действия которых происходят в той же вымышленной вселенной, но задолго до событий «Гарри Поттера».
