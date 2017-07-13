Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть фильмы про Терминатора?

В каком порядке смотреть фильмы про Терминатора?

Почемучка 13 июля 2017 Дата обновления: 13 июля 2017
Наш ответ:

Франшиза «Терминатор» насчитывает не только несколько сиквелов, но и спин-офф, поэтому, чтобы следить за развитием сюжета, лучше всего все фильмы про Терминатора смотреть в следующем порядке:

Терминатор, 1979

Терминатор 2: Судный день, 1984

Терминатор 3: Восстание машин, 2003

Терминатор: Генезис, 2015

Отдельно – «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Терминатор: Генезис
Терминатор: Генезис приключения, боевик, триллер, фантастика
2015, США
6.0
Терминатор: да придет спаситель
Терминатор: да придет спаситель триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.0
Терминатор
Терминатор триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
8.0
Bu Sander 16 февраля 2020, 13:13
Всем привет! Сломав полностью Мозг, прочитав и пересмотрев все и сделав выводы, было принято решение о расстановки всех серий в правильном порядке(если не прав - поправьте меня)
Сериал в этой линейке не учитывается:

Терминатор: 1 (1984)
Терминатор: 2 (1991)
Терминатор: Генезис (2015)
Терминатор: Темные судьбы (2019)
Терминатор: 3 Восстание машин (2003)
Терминатор: Да придет спаситель (2009)

Это самая оптимальная расстановка серий фильма судя из хронологии к уничтожению человечества и сопротивлению против скайнет.
16 февраля 2020, 13:13
