В каком порядке смотреть фильмы про Терминатора?

Франшиза «Терминатор» насчитывает не только несколько сиквелов, но и спин-офф, поэтому, чтобы следить за развитием сюжета, лучше всего все фильмы про Терминатора смотреть в следующем порядке:
Терминатор, 1979
Терминатор 2: Судный день, 1984
Терминатор 3: Восстание машин, 2003
Терминатор: Генезис, 2015
Отдельно – «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)
Сериал в этой линейке не учитывается:
Терминатор: 1 (1984)
Терминатор: 2 (1991)
Терминатор: Генезис (2015)
Терминатор: Темные судьбы (2019)
Терминатор: 3 Восстание машин (2003)
Терминатор: Да придет спаситель (2009)
Это самая оптимальная расстановка серий фильма судя из хронологии к уничтожению человечества и сопротивлению против скайнет.
Авторизация по e-mail