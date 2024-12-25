В каком парке снимали сцены из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"?

Наш ответ:

Съемки фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» проходили в знаменитом Центральном парке Нью-Йорка. Этот парк стал важной локацией для многих сцен, связанных с приключениями Кевина.

Мост Gapstow Bridge

Одним из ключевых мест стал мост Gapstow Bridge, расположенный в юго-восточной части Центрального парка. Именно здесь Кевин встречает женщину с голубями, а за его спиной открывается живописный вид на отель The Plaza и Манхэттен.

Фонтан на террасе Бетесда

Кроме того, в фильме был показан фонтан на террасе Бетесда. Это место стало сценой для напряженной погони, когда Кевин укрывался от бандитов. Фонтан, окруженный вишнями и рододендронами, является одной из самых красивых частей Центрального парка.

Каток Wollman Rink

Также в фильме появился каток Wollman Rink. На нем «мокрые бандиты» Марв и Гарри строят планы по ограблению магазина игрушек, пока Кевин разрабатывает свой план по их обману.

Центральный парк, с его живописными мостами, фонтами и катком, стал настоящим символом новогодних приключений Кевина.