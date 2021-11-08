В каком месте в Карелии снимали «А зори здесь тихие»?

Натурные съемки фильма «А зори здесь тихие» проходили в Карелии. Железнодорожный разъезд и знаменитая сцена в бане снималась в деревне Сяргилахта Пряжинского района, которая находится неподалеку от Сямозера, также показанного в фильме. В фильме показана бурная река Тохмайоки (что переводится с финского как «бешеная река») и один из знаменитых Рускеальских водопадов – водопад Ахвенкоски («окуневая заводь») – именно через него мешали пройти фашистам главные герои. Во время съемок в Карелии активное участие в работе над фильмом принимали студенты Петрозаводского государственного университета.
Часть съемок прошла в павильонах киноконцерна «Мосфильм».
