В каком месте в Карелии снимали «А зори здесь тихие»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фильма «А зори здесь тихие» проходили в Карелии. Железнодорожный разъезд и знаменитая сцена в бане снималась в деревне Сяргилахта Пряжинского района, которая находится неподалеку от Сямозера, также показанного в фильме. В фильме показана бурная река Тохмайоки (что переводится с финского как «бешеная река») и один из знаменитых Рускеальских водопадов ‌–‌ водопад Ахвенкоски («окуневая заводь»)‌ –‌ именно через него мешали пройти фашистам главные герои. Во время съемок в Карелии активное участие в работе над фильмом принимали студенты Петрозаводского государственного университета.

Часть съемок прошла в павильонах киноконцерна «Мосфильм».

 

