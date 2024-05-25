В каком городе снят фильм «Женщины»?

Наш ответ:

«Женщины» — советская мелодрама, вышедшая в 1965 году. Съемки картины проходили в двух локациях: городские сцены были запечатлены на пленку в Ярославле, тогда как сцены, действие которых разворачивается в сельской местности, были отсняты в деревне Итларь, располагающейся близ Ростова. Работая в Ярославле, съемочная команда искала живописные места, так что в фильм попали все главные городские достопримечательности. В их числе Речной порт, Стрелка Волги и Которосли, Волжская набережная и Арсенальная башня, Спасо-Преображенский монастырь, площадь имени Подбельского (ныне Богоявленская), площадь перед Драматическим театром имени Федора Волкова.



Действие фильма разворачивается в послевоенное время, когда был дефицит мужского населения, вследствие чего на плечи женщин легла значительная трудовая нагрузка. Картина состоит из трех новелл, повествующих о трех поколениях женщин, работающих на мебельной фабрике.