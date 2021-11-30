Меню
В каком городе снимался фильм «Морозко»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки сказки «Морозко» проходили в деревне Гигирево Одинцовского района (Подмосковье). Режиссер Александр Роу не раз выбирал это место для работ над натурными сценами. По одной из версий, в Гигирево жил его друг, и однажды, посетив здешние края, «сказочник советского кино» влюбился в местную природу и легенду об Обрыве любви. Согласно преданиям, когда-то деревня Гигирево принадлежала богатому барину, дочь которого полюбила крестьянина. Молодые решились попросить у отца благословения на брак, а после отказа вместе спрыгнули с обрыва.

Именно на этом месте была снята сцена, в которой Настенька (актриса Наталья Седых) умоляет Зорьку ясную повременить и позволить ей в срок закончить вязание.

 

