В каком городе снимали фильм «Спортлото-82»?

Кинокартину Леонида Гайдая «Спортлото-82» снимали в Крыму, где ранее он уже снимал ленты «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Город Южногорск – это вымышленное название, его «сыграли» Феодосия и Алушта. Показанный в фильме водопад находится в Абхазии. Несуществующая турбаза «Орлиный приют» снималась на биостанции на горе Карадаг – это потухший вулкан, у подножия которого расположен поселок Коктебель. Интерьеры турбазы снимались на «Мосфильме».
Кемпинг автотуристов был расположен под мысом Капчик, рядом с поселком Новый Свет.
Авторизация по e-mail