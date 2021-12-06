В каком городе снимали фильм «Спортлото-82»?

В «роли» вымышленного города Южногорска выступил целый ряд городов Крыма. Так, например, железнодорожный вокзал, на котором встречает Костю его тетушка Клавдия Антоновна, был снят в Феодосии. Именно по улицам этого города прогуливались персонажи фильма, здесь же на базаре торговал апельсинами компаньон Сан Саныча. Некоторые сцены снимались в Алуште, например многолюдный пляж, на котором собирался отдохнуть Костя. Мелькает в кадре и горный массив Демерджи, расположенный недалеко от Алушты.
В качестве турбазы «Орлиный приют» послужила биологическая станция на горе Карадаг близ Коктебеля. Павильонные сцены были сняты в Москве.
