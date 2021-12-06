В каком городе снимали фильм «Моя морячка»?

Наш ответ:

Съемки фильма с Людмилой Гурченко в главной роли проходили сразу в нескольких городах – Феодосии (в кадре зрители могут увидеть такие городские места, как набережная Десантников и Галерейная улица), Коктебеле и в Москве. А финальные сцены были сняты в Московском цирке. По словам актера Романа Рязанцева, сыгравшего в картине роль сына главной героини – и, к слову, дебютанта, – «Моя морячка» была снята в рекордные сроки. Продолжительность съемок составила всего десять дней. В интервью Рязанцев признавался, что способствовало этому отсутствие репетиций.