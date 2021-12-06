Меню
В каком городе снимали фильм «Большая перемена»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Картина Алексея Коренева снималась главным образом в Ярославле – основными съемочными локациями послужили берег Волги и Ярославский шинный завод. Один из героев фильма, Ганжа, ходит по заводу с забинтованной рукой. Интересно, что только после возвращения в Москву создатели «Большой перемены» обнаружили серьезный ляп – в кадре у Ганжи перевязана то левая, то правая рука. Возвращаться в Ярославль, заново отстраивать декорации и переснимать сцены не стали. Часть съемок проходила в Московском педагогическом государственном университете – он сыграл в фильме «роль» школы.

Павильонные сцены были сняты на киностудии «Мосфильм».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

