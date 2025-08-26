Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году вышел фильм «Стрелок» в кинотеатрах?

В каком году вышел фильм «Стрелок» в кинотеатрах?

Олег Скрынько 26 августа 2025 Дата обновления: 26 августа 2025
Наш ответ:

«Стрелок» — американский экшен-триллер с элементами драмы. Главную роль исполнил Марк Уолберг.

Когда состоялся релиз?

Мировая премьера фильма состоялась 8 марта 2007 года. В российских кинотеатрах «Стрелок» вышел 12 апреля 2007 года, дистрибуцией занималась компания UPI. 3 ноября 2009 картина вышла на Blu-ray, а 22 марта 2011 года — на DVD,

О чем фильм

Главным героем выступает маститый снайпер Боб Ли, который оказывается вовлечен в масштабный заговор, цель которого — убийство президента. Преступление хотят повесить на Боба и сдать его властям. Осознав это, протагонист берется как можно скорее вычислить и обезвредить настоящего убийцу.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стрелок
Стрелок боевик, драма, триллер
2007, США
7.0
