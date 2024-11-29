В каком году вышел фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — советский фэнтезийно-музыкальный фильм для всей семьи. Годом производства фильма значится 1975, но премьера состоялась 25 декабря 1976 года в эфире Центрального телевидения Советского Союза. Картина была сняла по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.



В центре сюжета — учащиеся младших классов школы Витя и Маша. Витя уверен, что правда за техникой, тогда как Маша сохраняет искреннюю веру в чудеса. В преддверии нового года юные герои вместе с одноклассниками наряжают елку. Появившийся Дед Мороз сообщает, что праздник под угрозой, поскольку Кощей Бессмертный взял в плен Снегурочку. Тогда Маша и Витя перемещаются в сказочный мир, чтобы вызволить помощницу Деда Мороза. Узнав об этом, Кощей насылает на них Бабу-ягу и другую нечистью.