Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году вышел фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

В каком году вышел фильм «Новогодние приключения Маши и Вити»?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Новогодние приключения Маши и Вити» — советский фэнтезийно-музыкальный фильм для всей семьи. Годом производства фильма значится 1975, но премьера состоялась 25 декабря 1976 года в эфире Центрального телевидения Советского Союза. Картина была сняла по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.

В центре сюжета — учащиеся младших классов школы Витя и Маша. Витя уверен, что правда за техникой, тогда как Маша сохраняет искреннюю веру в чудеса. В преддверии нового года юные герои вместе с одноклассниками наряжают елку. Появившийся Дед Мороз сообщает, что праздник под угрозой, поскольку Кощей Бессмертный взял в плен Снегурочку. Тогда Маша и Витя перемещаются в сказочный мир, чтобы вызволить помощницу Деда Мороза. Узнав об этом, Кощей насылает на них Бабу-ягу и другую нечистью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити семейный, фэнтези
1975, СССР
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше