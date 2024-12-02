В каком году сняли "Иван Васильевич меняет профессию"?

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» сняли в 1973 году на киностудии «Мосфильм». Режиссером выступил легендарный советский комедиограф Леонид Гайдай. Эта культовая советская комедия рассказывает о невероятных приключениях, связанных с изобретением машины времени.
Главный герой, инженер Шурик, случайно запускает свою разработку, и в результате управляющий ЖЭКа Иван Васильевич Бунша и вор Жорж Милославский переносятся в эпоху царя Ивана Грозного. А сам правитель оказывается в Москве 1970-х годов. Путаница приводит к череде комичных ситуаций: Бунше приходится изображать царя, а Иван Грозный осваивает современные реалии. Фильм полюбился зрителям за остроумный сюжет, блестящие диалоги и яркие актерские работы.
