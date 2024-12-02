Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году сняли "Иван Васильевич меняет профессию"?

В каком году сняли "Иван Васильевич меняет профессию"?

Олег Скрынько 2 декабря 2024 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» сняли в 1973 году на киностудии «Мосфильм». Режиссером выступил легендарный советский комедиограф Леонид Гайдай. Эта культовая советская комедия рассказывает о невероятных приключениях, связанных с изобретением машины времени.

Главный герой, инженер Шурик, случайно запускает свою разработку, и в результате управляющий ЖЭКа Иван Васильевич Бунша и вор Жорж Милославский переносятся в эпоху царя Ивана Грозного. А сам правитель оказывается в Москве 1970-х годов. Путаница приводит к череде комичных ситуаций: Бунше приходится изображать царя, а Иван Грозный осваивает современные реалии. Фильм полюбился зрителям за остроумный сюжет, блестящие диалоги и яркие актерские работы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше