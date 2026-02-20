Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году происходят события "Бумера"?

В каком году происходят события "Бумера"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 февраля 2026 Дата обновления ответа: 20 февраля 2026

«Бумер» — культовая криминальная картина, ставшая важной частью российской поп-культуры.

Когда происходят события

События «Бумера» происходят в 1999 году. Режиссёр Петр Буслов поместил своих героев — четырёх друзей-бандитов на чёрном BMW — в самую гущу криминальной российской действительности конца 90-х. Это время разборок, беспредела на дорогах и тотальной коррупции, когда жизнь персонажей, случайно убивших агента ФСБ, превращается в отчаянный и безвыходный побег. Фильм вышел на экраны в 2003 году, но именно временной контекст конца тысячелетия стал ключевым для создания той мрачной и достоверной атмосферы, за которую зрители полюбили эту историю.

О чем фильм:

Ночная Москва. Погоня. Черный BMW уносит четырех друзей от места перестрелки, которая только что поставила крест на их прошлой жизни. Теперь они вне закона, и обратной дороги нет. Впереди — только шальные и безжалостные трассы русской глуши, по которым их ведет надежный, как танк, «бумер». Этот автомобиль становится для них одновременно и билетом в никуда, и единственным островком безопасности в мире, который объявил на них охоту.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бумер
Бумер триллер, драма
2003, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Куда делась Бала в сериале «Основание: Орхан»? 1 комментарий
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 5 комментариев
Чем закончится сериал «Твое сердце в надежных руках»? 1 комментарий
Заметить мог только внимательный зритель: почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри — подсказки в фильме
Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Он был чиновником и нравился людям: что известно о барнаульском маньяке, которого покажут в «Фишере 3»
На Шибанова надейся, а сам не плошай: в «Первом отделе 5» герой Жаркова разочаровал вообще всех
Продвинутый тест для киноманов: узнай фильм по туалету в кадре (7 вопросов)
Тест по советским фильмам, с которым справятся только истинные фанаты
Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше