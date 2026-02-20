В каком году происходят события "Бумера"?

«Бумер» — культовая криминальная картина, ставшая важной частью российской поп-культуры.
События «Бумера» происходят в 1999 году. Режиссёр Петр Буслов поместил своих героев — четырёх друзей-бандитов на чёрном BMW — в самую гущу криминальной российской действительности конца 90-х. Это время разборок, беспредела на дорогах и тотальной коррупции, когда жизнь персонажей, случайно убивших агента ФСБ, превращается в отчаянный и безвыходный побег. Фильм вышел на экраны в 2003 году, но именно временной контекст конца тысячелетия стал ключевым для создания той мрачной и достоверной атмосферы, за которую зрители полюбили эту историю.
Ночная Москва. Погоня. Черный BMW уносит четырех друзей от места перестрелки, которая только что поставила крест на их прошлой жизни. Теперь они вне закона, и обратной дороги нет. Впереди — только шальные и безжалостные трассы русской глуши, по которым их ведет надежный, как танк, «бумер». Этот автомобиль становится для них одновременно и билетом в никуда, и единственным островком безопасности в мире, который объявил на них охоту.
