В каком году происходят события "Бумера"?

«Бумер» — культовая криминальная картина, ставшая важной частью российской поп-культуры.

Когда происходят события

События «Бумера» происходят в 1999 году. Режиссёр Петр Буслов поместил своих героев — четырёх друзей-бандитов на чёрном BMW — в самую гущу криминальной российской действительности конца 90-х. Это время разборок, беспредела на дорогах и тотальной коррупции, когда жизнь персонажей, случайно убивших агента ФСБ, превращается в отчаянный и безвыходный побег. Фильм вышел на экраны в 2003 году, но именно временной контекст конца тысячелетия стал ключевым для создания той мрачной и достоверной атмосферы, за которую зрители полюбили эту историю.

О чем фильм: