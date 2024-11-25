Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году был снят фильм "Операция ы"?

В каком году был снят фильм "Операция ы"?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Операция Ы» был снят в 1965 году. Это одна из самых известных комедий советского кинематографа, режиссёром которой стал Леонид Гайдай.

Сюжет сосредоточен на нескольких комичных эпизодах, объединённых вокруг главного героя, бедного рабочего, который оказывается втянутым в расследование преступления. В фильме присутствуют персонажи, изначально кажущиеся обычными людьми, но с неожиданными поворотами. Например, сосед — совершенно неприметный человек — оказывается шпионкой, что приводит к череде абсурдных ситуаций, взаимодействий с полицией и неожиданным поворотам. В завершении фильма зло наказано, а добрые и смешные герои находят своё счастье, в том числе и главные персонажи — несчастный Семён и его девушка, обретающие гармонию в личной жизни.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше