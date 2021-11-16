В каком аэропорту снимали фильм «Экипаж» (1979)?

Съемки фильма 1979 года «Экипаж» были очень непростыми. Интерьеры аэропорта удалось снять без трудностей, а настоящей проблемой стал поиск самолетов. В итоге в фильме появляются два Ту-154: первый – списанный после возгорания в Новосибирском аэропорту Толмачево, второй – лайнер, на котором разлилась ртуть во время рейса Москва – Киев. Съемки внутри самолетов производились в специально выстроенных макетах.
Место катастрофы, в котором происходит землетрясение, – это специально построенная в одном из заброшенных карьеров под Ялтой огромная декорация, основой для которой послужил Омский нефтеперерабатывающий завод.
