В каком аэропорту снимали фильм «Экипаж» (1979)?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Съемки фильма 1979 года «Экипаж» были очень непростыми. Интерьеры аэропорта удалось снять без трудностей, а настоящей проблемой стал поиск самолетов. В итоге в фильме появляются два Ту-154: первый – списанный после возгорания в Новосибирском аэропорту Толмачево, второй – лайнер, на котором разлилась ртуть во время рейса Москва – Киев. Съемки внутри самолетов производились в специально выстроенных макетах.

Место катастрофы, в котором происходит землетрясение, – это специально построенная в одном из заброшенных карьеров под Ялтой огромная декорация, основой для которой послужил Омский нефтеперерабатывающий завод.

