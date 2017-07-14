В какой стране снимали фильм «Гарри Поттер»?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Родина «Гарри Поттера» - Великобритания, поэтому не удивительно, что фильмы серии снимались в странах Соединенного королевства, от Шотландии до собственно Англии. Вот список самых знаменитых локаций съемок «Гарри Поттера»:

Даремский собор и замок Алник в Англии – Хогвартс

Аббатство Лакок в Англии – кабинет Северуса Снегга

Озеро в Вирджиния-Уотер, Англия – озеро у Хогвартса

Хардвик-холл в Англии – Малфой-мэнор

Долина Гленко, Шотландия – хижина Хагрида и окружающая местность

Железнодорожный маршрут Маллейг-Глазго и Гленфиннанский виадук – маршрут Хогвартс-экспресса

Видео: как снимали «Гарри Поттер и Дары смерти»

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
