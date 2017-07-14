В какой стране снимали фильм «Гарри Поттер»?

Родина «Гарри Поттера» - Великобритания, поэтому не удивительно, что фильмы серии снимались в странах Соединенного королевства, от Шотландии до собственно Англии. Вот список самых знаменитых локаций съемок «Гарри Поттера»:
Даремский собор и замок Алник в Англии – Хогвартс
Аббатство Лакок в Англии – кабинет Северуса Снегга
Озеро в Вирджиния-Уотер, Англия – озеро у Хогвартса
Хардвик-холл в Англии – Малфой-мэнор
Долина Гленко, Шотландия – хижина Хагрида и окружающая местность
Железнодорожный маршрут Маллейг-Глазго и Гленфиннанский виадук – маршрут Хогвартс-экспресса
Видео: как снимали «Гарри Поттер и Дары смерти»
