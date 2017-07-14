Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой последовательности смотреть фильмы про Чужого?

В какой последовательности смотреть фильмы про Чужого?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Хотя франшиза «Чужой» началась в 1979 году, с точки зрения хронологии сюжета первым фильмом следует считать «Прометей», вышедший в 2012 году – с таймлайном продолжатели киносерии намудрили настолько, что лучше всего, если вас интересует именно хронологическое развитие сюжета, смотреть фильмы про Чужого в следующей последовательности:

Прометей (2012)

Чужой: Завет - Пролог: Связующее звено (2017, короткометражка)

Чужой: Завет - Пролог: Тайная вечеря (2017, короткометражка)

Чужой: Завет (2017)

Чужoй (1979)

Чужиe (1986)

Чужoй 3 (1992)

Чужoй 4: Воскрешение (1997)

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Похожие вопросы
В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука? В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу? Как смотреть все фильмы Бондианы в хронологическом порядке? В каком порядке смотреть фильмы про Джеймса Бонда? В каком порядке смотреть все фильмы про агента 007?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой: Завет
Чужой: Завет фантастика
2017, США
6.0
Прометей
Прометей боевик, драма, фантастика, ужасы
2012, США
6.0
Чужие против Хищника. Реквием
Чужие против Хищника. Реквием фантастика, ужасы, боевик
2007, США
5.0
Чужие
Чужие триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.0
Чужой
Чужой ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше