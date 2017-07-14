В какой последовательности нужно смотреть фильмы Марвел?

С момента запуска в 2008 году полноценной киновселенной MCU студия Marvel успела выпустить свыше десятка фильмов по своим же комиксам, связанных общей сюжетной канвой. Лучше всего смотреть фильмы Марвел в следующей хронологической последовательности:
Первый Мститель
Железный человек
Невероятный Халк
Железный человек 2
Тор
Мстители
Железный человек 3
Тор: Царство тьмы
Первый Мститель: Другая война
Стражи Галактики
Мстители: Эра Альтрона
Человек-муравей
Первый Мститель: Противостояние
Доктор Стрэндж
Стражи Галактики 2
Человек-паук: Возвращение домой
Тор: Рагнарек
Черная пантера
Мстители: Война бесконечности
