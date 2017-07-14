В каких странах запрещен фильм «Дом»?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Дом» - документальный фильм, снятый в 2009 году знаменитым французским режиссером Люком Бессоном при участии Янна Артюса-Бертрана и в итоге запрещенный в 36 странах мира из-за того, что привлекает слишком острое внимание к экологическим проблемам мира. За 18 месяцев съёмочная группа фильма «Дом» побывала в 53 странах мира. При этом в некоторых странах, например, в Китае и Саудовской Аравии, режиссёру было отказано в проведении воздушной съёмки. В Индии половина отснятых материалов была конфискована, а в Аргентине Артюс-Бертрану и его помощникам пришлось провести неделю в тюрьме. Полностью «Дом» можно посмотреть на YouTube.

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

