В каких фильмах "Ёлки" снимался Дмитрий Нагиев?

В каких фильмах "Ёлки" снимался Дмитрий Нагиев?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Дмитрий Нагиев снялся в нескольких фильмах франшизы «Ёлки», исполнив роль дяди Юры. Впервые он появился в шестом фильме «Ёлки. Новые» (2017), где его герой, Юрий Семенович Внуков, стал одним из ярких персонажей. В дальнейшем Нагиев вернулся в новогоднюю серию, сыграв дядю Юру в фильме «Ёлки. Последние» (2018). Его герой — бывший сотрудник МЧС, который работает охранником в элитном поселке под Тюменью. В фильмах он заботится о минипига Косте и вообще избегает праздничной суеты, особенно не любя Новый год.

В 2024 году Нагиев снова исполнил эту роль в фильме «Ёлки 11», который вышел в российский прокат 19 декабря. В этой части дядя Юра продолжает жить в своем коттеджном поселке, окруженный своим любимым минипигом и всеми теми мелочами, которые доставляют ему радость, несмотря на его неприязнь к новогодним праздникам. Франшиза «Ёлки» продолжает быть популярной, и персонаж Нагиева, с его уникальной комичностью и сентиментальностью, остается одним из самых узнаваемых и любимых зрителями.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 11
Ёлки 11 комедия
2024, Россия
5.0
Елки Последние
Елки Последние комедия, семейный
2018, Россия
5.0
Елки новые
Елки новые комедия, семейный
2017, Россия
5.0
