В чем смысл фильма «Убийство священного оленя»?

Наш ответ:

«Убийство священного оленя» — картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, сценарий которого он написал со своим товарищем Эфтимисом Филиппу. Мировая премьера состоялась в 2017 году в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, где фильм удостоился приза за лучший сценарий.



По сюжету преуспевающий кардиохирург Стивен Мерфи сходится с 16-летним парнем Мартином Ленгом, который является сыном пациента, умершего на операционном столе. Стивен то ли из сочувствия, то ли из-за чувства вины проявляет заботу по отношению к Мартину, а также знакомит его со своим маленьким сыном Бобом и дочерью-подростком Ким. В дальнейшем Боба поражает необъяснимый недуг, хотя медицинские тесты указывают, что никаких проблем нет. Тогда Мартин, считающий Стивена повинным в смерти своего отца, объясняет доктору, что тот должен принести в жертву кого-то из своей семьи, иначе они все умрут.



По словам самого Лантимоса, создавая «Убийство священного оленя», он черпал вдохновение из творчества великого древнегреческого трагика Еврипида. Судя по всему, подразумевается трагедия «Ифигения в Авлиде», повествующая о царе Агамемноне, который вынужден убить свою дочь Ифигению, чтобы умилостивить разгневанную на него богиню Артемиду и получить возможность отправиться на Троянскую войну.



Как и всякое умное кинопроизведение, «Убийство священного оленя» не сводится к некому единичному смыслу и вовсе не ограничивается лишь фабулой. Картина открыта для интерпретаций и ассоциаций. Однако можно отметить, что смысловым ядром фильма являются фатум и тот факт, что человек не знает последствия своих поступков, но вынужден нести за них ответственность и платить высшую цену.