В чем смысл фильма «Солнцестояние»?

Олег Скрынько 30 июня 2024 Дата обновления: 30 июня 2024
Наш ответ:

«Солнцестояние» (2019) — американский фильм Ари Астера, причисляемый к такому направлению, как «возвышенный хоррор». Главной героиней является студентка Дэни Ардор, чья сестра убивает их родителей, а затем совершает самоубийство. Пытаясь оправиться от этого потрясения, Дэни вместе со своим парнем-антропологом Кристианом и его товарищами отправляется в шведскую коммуну, чтобы стать свидетелями древнего праздника в честь летнего солнцестояния. В дальнейшем выясняется, что церемониал предполагает человеческие жертвы. Кристиан тем временем все больше отдаляется от Дэни. В заключительно акте фильма Дэни, которую заставили принять психоделики, избирается «королевой мая». Затем она становится свидетельницей ритуального соития Кристиана с другой девушкой, из-за чего у главной героини случается паническая атака. После Дэни должна выбрать того, кто станет последней человеческой жертвой. Она указывает на Кристиана, которого ритуально сжигают, облачив в шкуру медведя. Смотря на это, увенчанная цветами Дэни сначала кричит от ужаса, но после расплывается в зловеще-умиротворенной улыбке.

Очевидно, что ключом к пониманию смысла «Солнцестояния» является улыбка Дэни. В сценарии значится, что в этот момент она чувствует гордость и удовлетворенность, которые сменяются экзальтацией. Дэни ликует, поскольку она наконец перестала быть наедине со своими тяжелейшими переживаниями. Теперь у нее есть новая семья, она королева. Она утратила саму себя и тем самым освободилась.

Солнцестояние
Солнцестояние ужасы
2019, США
6.0
