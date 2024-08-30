В чем смысл фильма «Револьвер»?

Наш ответ:

«Револьвер» — криминальный триллер, снятый Гаем Ричи по сценарию, который он написал с Люком Бессоном. Премьера состоялась в 2005 году. Картина повествует о Джейке Грине, который из-за связи c гангстером Дороти Мака, руководящим подпольным игровым бизнесом, попал в тюрьму на семь лет. Пребывая в заключении, Джейк увлекся книгами о шахматах и азартных играх и при содействии своих соседей-заключенных вывел универсальную формулу, позволяющую выйти победителем из любой игры. Отсидев срок и оказавшись на свободе, Джейк снова пересекается с Макой. Между ними завязывается ожесточенное противостояние с массой остросюжетных перипетий.



С одной стороны, «Револьвер» представляет очередную вариацию о криминальных разборках, столь любимых Ричи. С другой стороны, в этом фильме есть и другие, более интересные уровни. В интернете можно найти ряд объемных статей, авторы которых анализируют имеющиеся художественные элементы и отсылки, стараясь собрать целостную смысловую картину. «Револьвер» можно интерпретировать как историю об освобождении протагониста от власти своего эго. Джейк избавляется от жажды наживы и осознает бессмысленность материальных ценностей. Таким образом герой одерживает моральную победу сначала над собой и своими страхами, а затем и над Макой, которого неизбежно настигает кара.