Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В чем смысл фильма "Кин дза дза"?

В чем смысл фильма "Кин дза дза"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 сентября 2025 Дата обновления ответа: 30 сентября 2025

«Кин-дза-дза!» — золотая классика советского кинематографа, разошедшаяся на цитаты и ставшая неотъемлемой частью русской культуры.

В чем смысл фильма «Кин-дза-дза!»

«Кин-дза-дза!» Георгия Данелии — это не просто фантастическая сатира о двух советских людях, случайно попавших на далёкую планету Плюк.

Смысл картины скрыт в аллегорическом изображении общества, где всё доведено до абсурда: ценность человека определяется цветом штанов, спички становятся валютой, а слова заменяются примитивным «ку». Через гротеск и юмор фильм показывает, как легко рушатся привычные моральные ориентиры и как быстро человек может приспособиться к несправедливым правилам, лишь бы выжить. Данелия обнажает тему равнодушия, социальной иерархии и духовной деградации. При этом именно человеческое сострадание и дружба главных героев противопоставлены бездушному миру Плюка. Фильм задаёт зрителю вопрос: что ценнее — материальные условности или человечность?

В конечном счёте «Кин-дза-дза!» — это предупреждение о том, каким может стать и наша реальность, если забыть о настоящих ценностях.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кин-дза-дза
Кин-дза-дза фантастика, драма, комедия
1986, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше