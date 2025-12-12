В чем смысл фильма "Город Зеро"?

«Город Зеро» — советский фантастический фильм, который стал одним из ярчайших кинособытий эпохи Перестройки.
О чем фильм:
Командировка оборачивается путешествием в параллельную реальность. Герой обнаруживает себя в городе Зеро — фантастическом двойнике нашего мира, но с одной ключевой разницей: здесь весь скрытый абсурд повседневности стал явным и правит бал. Чтобы найти дорогу домой, ему придётся разгадать череду странных тайн, которые навсегда меняют его взгляд на "нормальную" жизнь.
«Город Зеро» (1988) Карена Шахназарова — глубокая аллегория на реалии позднесоветского времени. Фильм изображает столкновение обывательской бессмысленности с тотальным контролем и необъяснимыми правилами. Это метафора системы, где прошлое непознаваемо и постоянно переписывается, а привычная реальность в любой момент может обрушиться, открыв за собой пугающий и абсурдный порядок вещей.
Авторизация по e-mail