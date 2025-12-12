Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В чем смысл фильма "Город Зеро"?

В чем смысл фильма "Город Зеро"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 декабря 2025 Дата обновления ответа: 12 декабря 2025

«Город Зеро» — советский фантастический фильм, который стал одним из ярчайших кинособытий эпохи Перестройки.

О чем фильм:

Командировка оборачивается путешествием в параллельную реальность. Герой обнаруживает себя в городе Зеро — фантастическом двойнике нашего мира, но с одной ключевой разницей: здесь весь скрытый абсурд повседневности стал явным и правит бал. Чтобы найти дорогу домой, ему придётся разгадать череду странных тайн, которые навсегда меняют его взгляд на "нормальную" жизнь.

В чем смысл фильма «Город Зеро»

«Город Зеро» (1988) Карена Шахназарова — глубокая аллегория на реалии позднесоветского времени. Фильм изображает столкновение обывательской бессмысленности с тотальным контролем и необъяснимыми правилами. Это метафора системы, где прошлое непознаваемо и постоянно переписывается, а привычная реальность в любой момент может обрушиться, открыв за собой пугающий и абсурдный порядок вещей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Город Зеро
Город Зеро драма
1989, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше